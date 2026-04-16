"Барселона" хочет подписать "короля дриблинга" из Бразилии

"Барселона" хочет заполучить Эдуардо Консейсао, 16-летнюю звезду "Палмейраса", который прямо сейчас блистает в чемпионате Южной Америки U-17, передают Vesti.kz со ссылкой на Fichajes.net.

О потенциальном трансфере:

• Цена вопроса: клуб из Сан-Паулу хочет 50 миллионов евро плюс бонусы. Хотя отступные в контракте - 100 миллионов евро, "Палмейрас" готов к торгу.

• Конкуренция: основную угрозу представляет "Манчестер Сити", уже предложивший 40 миллионов евро. В гонке также участвует "Челси".

• Почему он? Эдуардо называют "королем дриблинга" за феноменальную игру 1-в-1 и скорость.

• Стратегия "Барсы": клуб хочет закрыть сделку "молниеносно", чтобы не повторить ошибки с Эндриком и Эстевао. Хорошие отношения между офисами клубов дают "сине-гранатовым" небольшое преимущество.

Каталонцы давно ведут игрока и верят, что Консейсао станет фундаментом их будущего проекта. Объявить о сделке могут до конца апреля.



