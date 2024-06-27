"Барселона" хочет избавиться от преемника Месси: подробности

Вингеру сборной Испании Ансу Фати будет трудно закрепиться в нынешнем составе "Барселоны", поэтому не исключается его уход в другой клуб, передают Vesti.kz.

По информации Sport.es, каталонцы уже предупредили окружение игрока, чтобы оно было готово искать способ покинуть клуб этим летом, учитывая вероятность того, что он не станет частью нового спортивного проекта. Ансу примет участие в турне по США, но его дальнейшее пребывание в клубе весьма затруднительно. Идея "Барсы" состоит в том, чтобы, по крайней мере, сохранить зарплату игрока, хотя они бы согласились на хорошее предложение о трансфере, что весьма маловероятно после его последней аренды в "Брайтоне", где у него были проблемы с физическим состоянием.

Тем не менее Ансу Фати был вызван на предсезонку по настоятельному желанию нового главного тренера "сине-гранатовых" Ханса-Дитера Флика. Немецкий тренер хочет увидеть его вживую, чтобы принять окончательное решение, хотя он будет предельно ясен с игроком: если он не будет видеть его в составе, то сообщит ему об этом, чтобы у него было как можно больше времени, чтобы решить свое будущее.

Контракт игрока с "Барселоной" действует до 2027 года, и его уход очень помог бы сбалансировать состав команды. Однако Ансу Фати не хочет уходить. При этом несколько клубов, таких как "Севилья", "Бетис" и "Валенсия", были бы не прочь заполучить его, но все будет зависеть от финансов.

Отметим, что Ансу Фати называли преемником Лионеля Месси, покинувшего команду в 2021 году. Однако 21-летний форвард не смог доказать свою состоятельность, потеряв место в основной команде.