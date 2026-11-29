Каталонская "Барселона" на выезде разгромила "Депортиво" со счётом 5:1 в матче 14-го тура чемпионата Испании и укрепила лидерство в турнирной таблице, сообщают Vesti.kz.

Ямаль быстро открыл счёт

Каталонцы активно начали встречу и вышли вперёд уже на второй минуте. Автором первого гола стал Ламин Ямаль.

Однако хозяева ответили довольно быстро: на девятой минуте Пьер-Эмерик Обамеянг восстановил равновесие. Несмотря на это, "Барселона" продолжила атаковать и на 20-й минуте вновь вышла вперёд благодаря точному удару Дани Ольмо.

Рафинья оформил хет-трик

После перерыва гости закрепили преимущество. На 50-й минуте отличился Рафинья Диас, увеличивший разрыв в счёте до двух мячей.

На 83-й минуте бразильский вингер вновь поразил ворота "Депортиво" и оформил дубль. На 91-й минуте капитан каталонцев сотворил хет-трик, а "Барселона" добилась уверенной победы со счётом 5:1.

"Барселона" укрепила лидерство

После 14 туров "Барселона" набрала 39 очков и продолжает возглавлять чемпионат Испании. Отрыв от ближайших преследователей составляет пять баллов: мадридский "Атлетико" имеет 34 очка, а "Реал" — 33.

"Депортиво" с 15 баллами располагается на 13-й строчке турнирной таблицы.