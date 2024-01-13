"Барселона" готовит супертрансфер из Англии за 80 миллионов евро

Один из лидеров английского "Ньюкасла" Бруно Гимараэш может перейти в состав каталонской "Барселоны", передает корреспондент Vesti.kz.

Информацию о заинтересованности в трансфере 26-летнего южноамериканца "Барселоной", заявляет Mundo Deportivo. По данным источника, "сине-гранатовые" готовы потратить на приобретение бразильского хавбека 80 миллионов евро. Вполне вероятно, что каталонцы попытаются включить в сделку своих игроков, чтобы снизить сумму трансфера.

Трудовое соглашение Гимараэса с "сороками" рассчитано до середины 2028 года. Transfermarkt оценивает стоимость хавбека в 85 миллионов евро.

Ранее сообщалось о том, что каталонцы положили глаз на норвежского форварда "Манчестер Сити" Эрлинга Холланда. Его стоимость достигает 100 миллионов евро.