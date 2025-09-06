"Барселона" готова проститься с Левандовски: клуб ставит на другого

Каталонская "Барселона" не собирается продлевать соглашение с Робертом Левандовски, чей контракт истекает летом 2026 года, сообщают Vesti.kz.

Как пишет Sport.es, сам 37-летний нападающий также рассматривает уход из клуба.

Финансовые трудности вынуждают "блауграну" искать замену легендарному поляку без крупных трансферов. В качестве основного кандидата рассматривается внутренний резерв — 25-летний Ферран Торрес, которому доверяют спортивный директор Деку и наставник Ханс-Дитер Флик.

Предстоящий сезон станет для Торреса проверкой: испанец должен окончательно закрепиться в роли центрального нападающего и доказать, что способен заменить Левандовского.

В прошлом сезоне поляк сыграл 52 матча и забил 42 гола при трёх ассистах. Торрес, в свою очередь, провёл 45 игр, оформив 19 мячей и семь результативных передач.