Испания
Вчера 12:32

"Барселона" готова продать таланта за миллиард евро: есть два покупателя

Футболисты "Барселоны". Фото: ©depositphotos.com/mrogowski_photography

Каталонская "Барселона" определилась с будущим в команде атакующего полузащитника Фермина Лопеса, передают Vesti.kz.

"Барселона" установила ценник на Фермина Лопеса

По информации Caught Offside, "сине-гранатовые" рассматривают предложения по 23-летнему испанцу.

Отмечается, что "Барселона" не планирует продавать футболиста, однако из-за финансовых проблем готова расстаться с ним за сумму около 100 миллионов евро.

Два гранда на радаре

Интерес к игроку проявляют лондонский "Челси" и "Пари Сен-Жермен". Сообщается, что парижская команда готовит официальное предложение по трансферу.

При этом летом 2025 года Лопес отклонил вариант с переходом в "Челси", решив остаться в "Барселоне". В феврале заключил новый контракт с "сине-гранатовыми" до 2031 года с отступными в 1 миллиард евро.

Статистика и достижения

Фермин Лопес выступает за "Барселону" с 2023 года. За это время он провёл 148 встреч, забил 37 мячей и отдал 32 ассиста. В составе "сине-гранатовых" он завоевал пять трофеев, в том числе дважды выиграл чемпионат Испании.

В текущем сезоне чемпионата Испании Лопес принял участие в девяти играх, забил четыре гола и отдал три передачи. Рыночная стоимость футболиста оценивается в 110 миллионов евро. 


Турнирная таблица "Чемпионат Испании 2026/27"

Участник И В Н П М О
1 Барселона 10 9 0 1 40-11 27
2 Атлетико М 10 8 1 1 20-8 25
3 Реал М 10 8 0 2 25-10 24
4 Бетис 10 6 2 2 16-14 20
5 Реал Сосьедад 10 6 1 3 19-18 19
6 Севилья 10 5 2 3 16-16 17
7 Атлетик 9 3 3 3 12-9 12
8 Алавес 10 3 3 4 14-11 12
9 Сельта 10 2 6 2 10-7 12
10 Вильярреал 10 3 3 4 15-14 12
11 Осасуна 10 3 2 5 10-20 11
12 Депортиво 10 2 5 3 13-13 11
13 Расинг 10 3 2 5 15-26 11
14 Леванте 10 2 4 4 16-19 10
15 Эльче 10 2 4 4 14-17 10
16 Хетафе 10 2 3 5 5-15 9
17 Райо Вальекано 9 2 3 4 12-20 9
18 Эспаньол 10 2 2 6 12-14 8
19 Валенсия 10 1 3 6 7-17 6
20 Малага 10 0 5 5 7-19 5

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