"Барселона" готова пожертвовать двумя игроками ради Альвареса

Каталонская "Барселона" не оставляет попыток заполучить нападающего мадридского "Атлетико" Хулиана Альвареса, передают Vesti.kz.

По информации ESPN, после того как первое предложение "сине-гранатовых" было отклонено, руководство клуба разработало новый план, чтобы компенсировать уход Роберта Левандовски.

"Барселона" готова предложить за 26-летнего аргентинского форварда 60 миллионов евро, а также включить в сделку двух ключевых футболистов - вингера Феррана Торреса и защитника Рональда Араухо.

Каталонцы рассчитывают, что такой вариант устроит "Атлетико":

• Ферран Торрес давно импонирует главному тренеру мадридцев Диего Симеоне, а сам игрок не хочет оставаться в тени после возможного прихода Альвареса.

• Рональд Араухо потерял место в стартовом составе при Ханси Флике, и клуб хочет расстаться с уругвайцем ради разгрузки зарплатной ведомости.

Сам Хулиан Альварес ранее публично намекнул на желание сменить команду, что существенно повышает шансы "Барселоны" на успех в этих переговорах.

Альварес выступает за "Атлетико" с 2024 года, когда перешёл из "Манчестер Сити" за 75 миллионов евро. В минувшем сезоне он провёл за "матрасников" 49 матчей во всех турнирах, забил 20 голов и отдал 9 результативных передач.

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