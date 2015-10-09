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Испания
Сегодня 21:26
 

"Барселона" готова пожертвовать двумя игроками ради Альвареса

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"Барселона" готова пожертвовать двумя игроками ради Альвареса ©Depositphotos/Musiu0

Каталонская "Барселона" не оставляет попыток заполучить нападающего мадридского "Атлетико" Хулиана Альвареса, передают Vesti.kz.

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Каталонская "Барселона" не оставляет попыток заполучить нападающего мадридского "Атлетико" Хулиана Альвареса, передают Vesti.kz.

По информации ESPN, после того как первое предложение "сине-гранатовых" было отклонено, руководство клуба разработало новый план, чтобы компенсировать уход Роберта Левандовски.

"Барселона" готова предложить за 26-летнего аргентинского форварда 60 миллионов евро, а также включить в сделку двух ключевых футболистов - вингера Феррана Торреса и защитника Рональда Араухо.

Каталонцы рассчитывают, что такой вариант устроит "Атлетико":

• Ферран Торрес давно импонирует главному тренеру мадридцев Диего Симеоне, а сам игрок не хочет оставаться в тени после возможного прихода Альвареса.

• Рональд Араухо потерял место в стартовом составе при Ханси Флике, и клуб хочет расстаться с уругвайцем ради разгрузки зарплатной ведомости.

Сам Хулиан Альварес ранее публично намекнул на желание сменить команду, что существенно повышает шансы "Барселоны" на успех в этих переговорах.

Альварес выступает за "Атлетико" с 2024 года, когда перешёл из "Манчестер Сити" за 75 миллионов евро. В минувшем сезоне он провёл за "матрасников" 49 матчей во всех турнирах, забил 20 голов и отдал 9 результативных передач. 

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Турнирная таблица "Чемпионат Испании 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Барселона 38 31 1 6 95-36 94
2 Реал М 38 27 5 6 77-35 86
3 Вильярреал 38 22 6 10 72-46 72
4 Атлетико М 38 21 6 11 62-44 69
5 Бетис 38 15 15 8 59-48 60
6 Сельта 38 14 12 12 53-48 54
7 Хетафе 38 15 6 17 32-38 51
8 Райо Вальекано 38 12 14 12 41-44 50
9 Валенсия 38 13 10 15 46-55 49
10 Реал Сосьедад 38 11 13 14 59-61 46
11 Эспаньол 38 12 10 16 43-55 46
12 Атлетик 38 13 6 19 43-58 45
13 Севилья 38 12 7 19 46-60 43
14 Алавес 38 11 10 17 44-56 43
15 Эльче 38 10 13 15 49-57 43
16 Леванте 38 11 9 18 47-61 42
17 Осасуна 38 11 9 18 44-50 42
18 Мальорка 38 11 9 18 47-57 42
19 Жирона 38 9 14 15 39-55 41
20 Реал Овьедо 38 6 11 21 26-60 29

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