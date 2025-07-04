"Барселона"? Друг Ямаля официально подписал контракт до 2035 года

Баскский "Атлетик" сохранил одного из самых ярких футболистов Ла Лиги - вингера сборной Испании Нико Уильямса, сообщают Vesti.kz.

Клуб официально объявил о продлении контракта с 21-летним талантом до 30 июня 2035 года. Более того, сумма отступных за игрока теперь выросла более чем на 50 процентов - намек для всех охотников, включая "Барселону", которая активно вела игрока этим летом.

Уильямс считался одной из главных трансферных целей каталонцев, но "Атлетик" дал понять: звездное будущее Нико - в Бильбао, а не на "Камп Ноу", где выступает его друг Ламин Ямаль.

"Когда необходимо принимать решения, я руководствуюсь сердцем. Я там, где хочу быть, это мой дом", - заявил футболист.



