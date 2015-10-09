Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
Испания
Сегодня 12:22
 

"Барселона" договорилась о контракте со звездой за 86 миллионов

  Комментарии

Поделиться
"Барселона" договорилась о контракте со звездой за 86 миллионов ©ФК "Барселона"

Каталонская "Барселона" продлила соглашение с полузащитником сборной Нидерландов Френки де Йонгом до 2029 года, передают Vesti.kz.

Поделиться

Каталонская "Барселона" продлила соглашение с полузащитником сборной Нидерландов Френки де Йонгом до 2029 года, передают Vesti.kz.

Решена судьба будущего Де Йонга в "Барсе"

Как сообщает El Nacinal, "сине-гранатовые" завершили длительные переговоры о продлении контракта 28-летнего хавбека. Новый агент игрока оперативно согласовал условия с клубом, и документ уже находится на финальной стадии подписания. Официальное оформление ожидается в ближайшие дни. Смена представителя помогла ускорить процесс и обеспечила взаимное желание продолжить сотрудничество.

Флик сделал нидерландца ключевым игроком "Барсы"

Под руководством Ханс-Дитер Флика де Йонг вновь демонстрирует свои лучшие качества, став ключевым игроком в дуэте с Педри Гонсалесом. Эта полузащита отличается уверенной игрой с мячом и эффективной прессинговой работой, являясь основой нового проекта тренера. Вместе с другими талантами — Ламином Ямалем, Фермином Лопесом, Пау Кубарси и Алехандро Бальде — они формируют сильную основу для команды.

Почему "Барселона" сомневалась в новом контракте лидера?

Ранее контракт де Йонга был под вопросом из-за высокой зарплаты игрока и интереса со стороны ведущих европейских клубов. Финансовые сложности клуба усиливали давление на ситуацию, однако новая стратегия позволила урегулировать все нюансы и сохранить полузащитника в составе.

В завершение отметим, что де Йонг присоединился к "Барселоне" летом 2019 года, перейдя из амстердамского "Аякса" за 86 миллионов евро. В текущем сезоне он провел 7 матчей во всех турнирах и отдал одну результативную передачу.


Турнирная таблица "Чемпионат Испании 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Барселона 7 6 1 0 21-5 19
2 Реал М 7 6 0 1 16-8 18
3 Вильярреал 7 5 1 1 13-5 16
4 Эльче 7 3 4 0 10-6 13
5 Эспаньол 7 3 3 1 10-9 12
6 Бетис 7 3 3 1 11-7 12
7 Атлетико М 7 3 3 1 14-9 12
8 Хетафе 7 3 2 2 8-9 11
9 Атлетик 7 3 1 3 7-8 10
10 Севилья 7 3 1 3 11-10 10
11 Валенсия 7 2 2 3 9-12 8
12 Алавес 7 2 2 3 6-7 8
13 Осасуна 7 2 1 4 5-7 7
14 Реал Овьедо 7 2 0 5 4-12 6
15 Реал Сосьедад 7 1 2 4 7-11 5
16 Сельта 7 0 5 2 6-9 5
17 Райо Вальекано 7 1 2 4 7-10 5
18 Мальорка 7 1 2 4 6-11 5
19 Леванте 7 1 2 4 11-14 5
20 Жирона 7 0 3 4 3-16 3

Перейти на страницу турнирной таблицы →

Чемпионат Англии 2025/26   •   Англия, Лондон   •   Регулярный чемпионат, мужчины
4 октября 21:30   •   не начат
Челси
Челси
(Лондон)
- : -
Ливерпуль
Ливерпуль
(Ливерпуль)
Кто победит в основное время?
Челси
Ничья
Ливерпуль
Проголосовало 4 человек

Реклама

Живи спортом!