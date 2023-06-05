"Барселона" добилась уникального достижения в Ла Лиге

"Барселона" выиграла чемпионство в испанской Ла Лиге, так и не реализовав ни единого пенальти за весь сезон. Более того, каталонский клуб не забил ни одного мяча прямым ударом со стандарта: пенальти, штрафные, угловые, сообщают Vesti.kz со ссылкой на "Чемпионат".

В общей сложности каталонцы забили 70 голов, 65 с игры и пять после розыгрыша стандартных положений.

До "Барселоны" чемпионами Испании без забитых пенальти становились "Атлетик" из Бильбао в сезоне-1930/1931, мадридский "Атлетико" в сезоне-1940/1941 (один промах) и "Валенсия" в сезоне-1941/1942 (два промаха).

Кстати, в XXI веке меньше "Барселоны" (или столько же) за сезон забивали только четыре команды, становившиеся чемпионами Испании: "Валенсия" (51 в сезоне-2001/2002), "Реал" (66 в сезоне-2006/2007 и 70 в сезоне-2019/2020) и "Атлетико" (67 в сезоне 2020/2021).

Напомним, что "Барселона" завершила сезон поражением. Вторым стал "Реал", третьим - мадридский "Атлетико". "Вальядолид", "Эспаньол" и "Эльче" вылетели в Сегунду.

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