"Барселона" и "Бавария" решили купить партнера Модрича: известна сумма трансфера

Нападающий сборной Португалии по футболу Рафаэл Леау может покинуть "Милан" по окончании сезона, сообщают Vesti.kz.

По информации La Gazzetta dello Sport, на 26-летнего футболиста претендуют два европейских гранда - каталонской "Барселона" и мюнхенская "Бавария". Сумма потенциального трансфера Леау может составить порядка 80 миллионов евро.

Отмечается, что уход Леау может стать реальностью, потому что отношения игрока с болельщиками "россонери" в последние месяцы ухудшились. Трансфер возможен, даже несмотря на наличие в контракте пункта о сумме отступных в 175 миллионов евро.

Леау с 2019 года выступает за "Милан", где его одноклубником является Лука Модрич. Контракт португальца с клубом рассчитан до 30 июня 2028 года.

В текущем сезоне форвард в 26 матчах забил 10 голов и отдал две результативные передачи. Transfermarkt оценивает трансферную стоимость Леау в 65 миллионов евро.