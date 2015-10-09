"Барса" согласилась продать игрока с 34 голами и 25 ассистами за сезон

В "Барселоне" растёт разочарование игрой Рафиньи на старте сезона. Команда испытывает серьёзные трудности, а несколько игроков демонстрируют уровень далёкий от ожиданий, передают Vesti.kz.

Среди них особенно выделяется бразилец — он больше не тот футболист, который несколько месяцев назад создавал опасность в любой момент и решал исход матча во всех аспектах игры.

По информации Don Balon, на данный момент у Рафиньи всего один гол в сезоне и крайне низкая результативность. Руководство клуба начало понимать, что прошлогодние достижения могли быть миражом — теперь футболист может потерять ценность, если не улучшит показатели.

Продажа Рафиньи зимой — реальный вариант

Несмотря на сохраняющуюся веру в восстановление формы бразильца, в клубе рассматривают возможность его продажи, если поступит предложение на сумму 80 миллионов евро и выше. За меньшую сумму "Барселона" отпускать одного из лучших игроков прошлого сезона не намерена.

Таким образом, хотя клуб продолжает верить в потенциал Рафиньи, продажа зимой может стать выгодной финансово, но эмоционально болезненной. Решение будет зависеть от его формы и предложений на рынке.

В прошлом сезоне Рафинья провёл 57 матчей за каталонцев во всех турнирах, забив 34 гола и отдав 25 результативных передач. Его контракт с "сине-гранатовыми" действует до 30 июня 2028 года. В карьере бразильца также были английский "Лидс", французский "Ренн", португальские "Спортинг", "Витория Гимарайнш" и бразильский "Аваи".