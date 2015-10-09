Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
Испания
Сегодня 18:07
 

"Барса" под огнём: фанаты готовят эпический протест перед матчем Ла Лиги

Ультрас "Эспаньола" готовят провокацию перед сегодняшним матчем с "Барселоной", сообщает корреспондент Vesti.kz.

Фанаты намерены выразить недовольство переходом бывшего вратаря Жоана Гарсии к принципиальному сопернику — на поле планируют бросить чучела крыс, сообщает The Athletic. Акция должна символизировать протест против Гарсии, которого болельщики считают предателем.

По информации издания, ультрас уже около месяца ищут, где приобрести чучела для акции. Администрация стадиона и службы безопасности усиливают меры, готовясь к возможным инцидентам. Болельщики "Эспаньола" не могут смириться с тем, что их бывший голкипер теперь защищает цвета "Барселоны".

Напомним, в июне 2025 года Жоан Гарсия перешёл в "Барселону" из "Эспаньола", подписав контракт до 2031 года.

Турнирная таблица "Чемпионат Испании 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Барселона 18 15 1 2 51-20 46
2 Реал М 18 13 3 2 36-16 42
3 Атлетико М 18 11 4 3 33-16 37
4 Вильярреал 16 11 2 3 31-15 35
5 Эспаньол 17 10 3 4 22-17 33
6 Бетис 17 7 7 3 29-19 28
7 Сельта 18 6 8 4 24-20 26
8 Атлетик 18 7 2 9 16-24 23
9 Эльче 17 5 7 5 23-20 22
10 Хетафе 18 6 3 9 14-23 21
11 Севилья 17 6 2 9 24-26 20
12 Райо Вальекано 18 4 7 7 14-21 19
13 Осасуна 17 5 3 9 17-20 18
14 Мальорка 17 4 6 7 19-24 18
15 Алавес 17 5 3 9 14-20 18
16 Реал Сосьедад 17 4 5 8 21-25 17
17 Валенсия 18 3 7 8 17-30 16
18 Жирона 17 3 6 8 15-33 15
19 Реал Овьедо 17 2 5 10 7-26 11
20 Леванте 16 2 4 10 17-29 10

Чемпионат Испании 2025/26   •   Испания, Барселона   •   Регулярный чемпионат, мужчины
4 января 01:00   •   не начат
Эспаньол
Эспаньол
(Барселона)
- : -
Барселона
Барселона
(Барселона)
