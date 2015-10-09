Испания
Сегодня 17:59
 

Барса" нашла замену Левандовски в "Сити": Гвардиола готов отпустить игрока

Пеп Гвардиола. ©Depositphotos/operations@newsimages.co.uk

"Барселона" активизировала поиск нового центрального нападающего. В условиях жёсткой экономии "сине-гранатовые" рассматривают форварда "Манчестер Сити" Омара Мармуша как приоритетный вариант для усиления атаки, передают Vesti.kz со ссылкой на El Nacional.

"Барселона" активизировала поиск нового центрального нападающего. В условиях жёсткой экономии "сине-гранатовые" рассматривают форварда "Манчестер Сити" Омара Мармуша как приоритетный вариант для усиления атаки, передают Vesti.kz со ссылкой на El Nacional.

Ключевые детали возможного трансфера:

• Экономический аспект: "Барселона" не может позволить себе сделки свыше 100 миллионов евро (как в случае с Хулианом Альваресом). Ожидается, что трансфер Мармуша может обойтись в сумму около 50–75 миллионов евро.

• Позиция "Сити": Пеп Гвардиола готов отпустить египтянина, так как игрок не является твёрдым игроком основы при Эрлинге Холанде. Контракт нападающего с английским клубом действует до 2029 года.

• Тактическая гибкость: В "Барсе" ценят универсальность Мармуша. Он способен играть как на острие, заменяя Роберта Левандовски, так и на флангах, что идеально вписывается в систему Ханси Флика.

• Статистика сезона-2025/26: На текущий момент на счету Мармуша за "Манчестер Сити" шесть голов и три результативные передачи во всех турнирах.

Несмотря на скромную результативность в текущем сезоне АПЛ, руководство каталонского клуба верит, что в Испании форвард сможет вернуть форму, которую он демонстрировал в Бундеслиге, и стать ключевым элементом обновлённой атаки.


Турнирная таблица "Чемпионат Англии 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Арсенал 33 21 7 5 63-26 70
2 Манчестер Сити 32 20 7 5 65-29 67
3 Манчестер Юнайтед 33 16 10 7 58-45 58
4 Астон Вилла 33 17 7 9 47-41 58
5 Ливерпуль 33 16 7 10 54-43 55
6 Брайтон энд Хов Альбион 34 13 11 10 48-39 50
7 Челси 34 13 9 12 53-45 48
8 Брентфорд 33 13 9 11 48-44 48
9 Борнмут 33 11 15 7 50-50 48
10 Эвертон 33 13 8 12 40-39 47
11 Сандерленд 33 12 10 11 36-40 46
12 Фулхэм 33 13 6 14 43-46 45
13 Кристал Пэлас 32 11 10 11 35-36 43
14 Ньюкасл Юнайтед 33 12 6 15 46-49 42
15 Лидс Юнайтед 33 9 12 12 42-49 39
16 Ноттингем Форест 33 9 9 15 36-45 36
17 Вест Хэм Юнайтед 33 8 9 16 40-57 33
18 Тоттенхэм Хотспур 33 7 10 16 42-53 31
19 Бернли 33 4 8 21 34-67 20
20 Вулверхэмптон Уондерерс 33 3 8 22 24-61 17

Турнирная таблица "Чемпионат Испании 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Барселона 31 26 1 4 84-30 79
2 Реал М 32 23 4 5 67-30 73
3 Вильярреал 31 19 4 8 56-36 61
4 Атлетико М 31 17 6 8 51-32 57
5 Бетис 32 12 13 7 48-40 49
6 Сельта 31 11 11 9 44-40 44
7 Реал Сосьедад 31 11 9 11 49-48 42
8 Хетафе 31 12 5 14 27-32 41
9 Атлетик 32 12 5 15 34-45 41
10 Осасуна 32 10 9 13 37-39 39
11 Жирона 32 9 11 12 35-48 38
12 Эспаньол 31 10 8 13 37-48 38
13 Валенсия 32 9 9 14 35-47 36
14 Райо Вальекано 31 8 11 12 29-38 35
15 Мальорка 32 9 8 15 40-49 35
16 Севилья 31 9 7 15 39-51 34
17 Алавес 32 8 9 15 36-48 33
18 Эльче 31 7 11 13 39-47 32
19 Леванте 31 7 8 16 35-50 29
20 Реал Овьедо 31 6 9 16 24-48 27

Чемпионат Италии 2025/26   •   Италия, Неаполь   •   Регулярный чемпионат, мужчины
24 апреля 23:45   •   не начат
Наполи
Наполи
(Неаполь)
- : -
Кремонезе
Кремонезе
(Кремона)
Кто победит в основное время?
Наполи
Ничья
Кремонезе
Проголосовало 13 человек

