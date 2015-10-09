"Барса" нашла замену Левандовски в "Сити": Гвардиола готов отпустить игрока

"Барселона" активизировала поиск нового центрального нападающего. В условиях жёсткой экономии "сине-гранатовые" рассматривают форварда "Манчестер Сити" Омара Мармуша как приоритетный вариант для усиления атаки, передают Vesti.kz со ссылкой на El Nacional.

Ключевые детали возможного трансфера:

• Экономический аспект: "Барселона" не может позволить себе сделки свыше 100 миллионов евро (как в случае с Хулианом Альваресом). Ожидается, что трансфер Мармуша может обойтись в сумму около 50–75 миллионов евро.

• Позиция "Сити": Пеп Гвардиола готов отпустить египтянина, так как игрок не является твёрдым игроком основы при Эрлинге Холанде. Контракт нападающего с английским клубом действует до 2029 года.

• Тактическая гибкость: В "Барсе" ценят универсальность Мармуша. Он способен играть как на острие, заменяя Роберта Левандовски, так и на флангах, что идеально вписывается в систему Ханси Флика.

• Статистика сезона-2025/26: На текущий момент на счету Мармуша за "Манчестер Сити" шесть голов и три результативные передачи во всех турнирах.

Несмотря на скромную результативность в текущем сезоне АПЛ, руководство каталонского клуба верит, что в Испании форвард сможет вернуть форму, которую он демонстрировал в Бундеслиге, и стать ключевым элементом обновлённой атаки.

