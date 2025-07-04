"Барса" нашла нового Месси? Ривалдо благословил игрока на номер 10

Бразильская легенда и бывший обладатель культового 10-го номера "Барселоны" Ривалдо поддержал решение клуба доверить эту символичную футболку юному гению Ламину Ямалю, сообщают Vesti.kz.

Как только вундеркинду исполнится 18 лет - а это случится уже 13 июля, - он станет новым наследником знаменитой "десятки".

"Футболка с номером 10 находится в очень хороших руках. Я думаю, он заслуживает этого - этот номер подразумевает большую ответственность, но у него есть характер, чтобы справиться с этим. Груз ответственности? Я не думаю, что это станет проблемой для него, потому что он играет с невероятным хладнокровием. Вы не подумаете, что он так молод, когда посмотрите на него - Ямаль ведет себя на поле как будет ему 25 или 26 лет", - цитирует Ривалдо Diario Sport.

Ожидается, что в день рождения Ямаль подпишет новый контракт с клубом и официально получит номер, под которым блистали такие легенды, как Месси, Роналдиньо и сам Ривалдо. В каталонском клубе считают: Ямаль - именно тот, кто достоин нести эту ответственность дальше.