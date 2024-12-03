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"Барса" и "Реал" "зарубились" за бывшую звезду "МЮ"

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"Барса" и "Реал" "зарубились" за бывшую звезду "МЮ" ©twitter.com/realmadriden

Нападающий французского "Марселя" Мэйсон Гринвуд стал камнем преткновения грандов Ла Лиги - "Барселоны" и мадридского "Реала", передает Vesti.kz.

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Нападающий французского "Марселя" Мэйсон Гринвуд стал камнем преткновения грандов Ла Лиги - "Барселоны" и мадридского "Реала", передает Vesti.kz.

Оба клуба внимательно следят за успехами англичанина во Франции, докладывает TBR Football.

Трансферная борьба за бывшего форварда "Манчестер Юнайтед" может развернуться уже следующим летом. Ожидается, что "Марсель" запросит за свою звезду около 60 миллионов евро.

В этом сезоне Гринвуд записал себе в актив девять забитых мячей и две результативные передачи в 13 матчах чемпионата Франции.

На данный момент цена 23-летнего футболиста, по версии специалистов Transfermarkt, составляет 35 млн евро.

Барселона Реал Мадрид Ла Лига Футбол Еврофутбол Франция Манчестер Юнайтед

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