"Атлетико" установил новый рекорд в матче с "Барселоной"

"Барселона" обыграла "Атлетико" в рамках 30-го тура чемпионата Испании по футболу (Ла Лига). Встреча прошла на "Камп Ноу" и завершилась победой каталонцев со счетом 1:0, передают Vesti.kz.

Решающий гол на 44-й минуте забил Ферран Торрес.

Победа позволила "сине-гранатовым" с 76 очками закрепить свое лидерство в турнирной таблице, тогда как "матрасники" (60) находятся на третьей позиции.

По информации Sport24, это был 33-й матч чемпионата Испании подряд, в котором "матрасники" не пробивали пенальти. С момента последнего пенальти, назначенного в пользу мадридской команды, прошло 350 дней - это рекордный промежуток за всю историю клуба.

До этого самые длинные серии без пенальти у "Атлетико" были в сезонах-1941/42 и 1942/43 - по 32 матча.

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