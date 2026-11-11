Испания
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"Атлетико" составил список из восьми форвардов на замену Альваресу

Хулиан Альварес. Фото: Depositphotos/mrogowski_photographyS©

Спортивный директор мадридского "Атлетико" Матеу Алемани начал поиск нового нападающего на фоне возможного ухода Хулиана Альвареса и Александера Сёрлота, передают Vesti.kz.

Аргентинец может продолжить карьеру в английской премьер-лиге, а лондонский "Арсенал" настаивает на его приобретении через обмен с участием полузащитника Мартина Субименди.

Кто может заменить Альвареса

По информации источника, в список кандидатов вошли восемь футболистов: Лаутаро Мартинес ("Интер"), Виктор Осимхен ("Галатасарай"), Виктор Дьёкереш ("Арсенал"), Серу Гирасси ("Боруссия" Дортмунд), Николо Тресольди ("Брюгге"), Игор Тьяго ("Брентфорд"), Брайан Бробби ("Сандерленд") и Фоларин Балогун ("Монако").

Планы "Атлетико"

Главный тренер Диего Симеоне рассчитывает получить нападающего, способного самостоятельно реализовывать голевые моменты.

В первые недели декабря спортивное руководство клуба планирует определить трансферные приоритеты. После согласования ухода Альвареса в "Арсенал" "матрасники" намерены сделать предложение выбранному форварду для перехода в 2027 году.

Отметим, что летом Альварес хотел перейти в "Барселону", но мадридский клуб заблокировал этот трансфер, не желая усиливать конкурента по Ла Лиге.

В текущем сезоне аргентинец провёл 12 матчей во всех турнирах, забил два гола и сделал три результативные передачи.

Турнирная таблица "Чемпионат Испании 2026/27"

Участник И В Н П М О
1 Барселона 12 11 0 1 48-13 33
2 Реал М 12 10 0 2 31-10 30
3 Атлетико М 12 9 1 2 23-10 28
4 Бетис 12 8 2 2 20-15 26
5 Реал Сосьедад 12 7 1 4 21-20 22
6 Севилья 12 5 3 4 17-19 18
7 Атлетик 11 4 4 3 15-11 16
8 Депортиво 12 3 6 3 15-14 15
9 Вильярреал 12 4 3 5 17-15 15
10 Расинг 12 4 2 6 17-30 14
11 Сельта 12 2 7 3 10-10 13
12 Алавес 12 3 4 5 15-17 13
13 Райо Вальекано 11 3 3 5 15-21 12
14 Осасуна 12 3 3 6 12-23 12
15 Эспаньол 12 3 3 6 13-14 12
16 Хетафе 12 3 3 6 8-18 12
17 Леванте 12 2 5 5 16-21 11
18 Эльче 12 2 4 6 14-20 10
19 Валенсия 12 2 3 7 8-20 9
20 Малага 12 0 5 7 9-23 5

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