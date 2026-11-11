"Атлетико" составил список из восьми форвардов на замену Альваресу

Спортивный директор мадридского "Атлетико" Матеу Алемани начал поиск нового нападающего на фоне возможного ухода Хулиана Альвареса и Александера Сёрлота, передают Vesti.kz.

Аргентинец может продолжить карьеру в английской премьер-лиге, а лондонский "Арсенал" настаивает на его приобретении через обмен с участием полузащитника Мартина Субименди.

Кто может заменить Альвареса

По информации источника, в список кандидатов вошли восемь футболистов: Лаутаро Мартинес ("Интер"), Виктор Осимхен ("Галатасарай"), Виктор Дьёкереш ("Арсенал"), Серу Гирасси ("Боруссия" Дортмунд), Николо Тресольди ("Брюгге"), Игор Тьяго ("Брентфорд"), Брайан Бробби ("Сандерленд") и Фоларин Балогун ("Монако").

Планы "Атлетико"

Главный тренер Диего Симеоне рассчитывает получить нападающего, способного самостоятельно реализовывать голевые моменты.

В первые недели декабря спортивное руководство клуба планирует определить трансферные приоритеты. После согласования ухода Альвареса в "Арсенал" "матрасники" намерены сделать предложение выбранному форварду для перехода в 2027 году.

Отметим, что летом Альварес хотел перейти в "Барселону", но мадридский клуб заблокировал этот трансфер, не желая усиливать конкурента по Ла Лиге.

В текущем сезоне аргентинец провёл 12 матчей во всех турнирах, забил два гола и сделал три результативные передачи.