Мадридский "Атлетико" планирует перехватить у "Барселоны" 21-летнего марокканского нападающего "Расинга" Яссира Забири, передают Vesti.kz.

По данным источника, спортивный директор клуба Матеу Алемани готов выделить на трансфер 25 миллионов евро вместо того, чтобы выкупать Джонатана Дэвида у "Ювентуса". Сделка возможна не раньше лета 2027 года, когда завершится аренда игрока из "Ренна" (его контракт с французским клубом рассчитан до июня 2029 года, сумма отступных превышает 20 миллионов евро).

Проблемы "Атлетико" в атаке

Будущее Александра Серлота и Хулиана Альвареса остаётся неопределённым, а необходимость выкупа Дэвида вызывает сомнения у Диего Симеоне. Все трое не блещут результативностью в этом сезоне.

Забири забил 11 мячей в 13 матчах и занимает третье место в гонке бомбардиров Ла Лиги после Рафиньи и Килиана Мбаппе.





Козырь "Барселоны"

Сделке может помешать позиция самого игрока: Забири с детства болеет за "Барселону", считает своими кумирами Лионеля Месси и Луиса Суареса и мечтает играть за каталонцев. В сентябре он забил гол в ворота "Барселоны" на "Камп Ноу" (2:7), воспользовавшись ошибкой Войцеха Щенсны.

За свою карьеру Забири также поиграл за португальский "Фамаликан" и марокканский "Юнион де Туарга". С 2026 года начал вызываться в сборную Марокко.