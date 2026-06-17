"Атлетико" отказал "Барселоне" и продал Альвареса в другой клуб

Мадридский "Атлетико" достиг договорённости с новым клубом о переходе аргентинского нападающего Хулиана Альвареса, передают Vesti.kz.

"Атлетико" выбрал покупателя на Альвареса

По информации El Chiringuito TV, "матрасники" заключили сделку с лондонским "Арсеналом".

Стоимость трансфера составит 50 миллионов евро. Также в сделку должен войти шведский нападающий "канониров" Виктор Дьёкереш, который должен отправиться в мадридский клуб.

Отмечается, что генеральный директор "Атлетико" Хиль Марин позвонил президенту "Барселоны" Жоану Лапорте и лично сообщил, что аргентинский форвард не будет продан "сине-гранатовым".

Альварес сделал выбор

Сам Альварес остаётся непреклонен: он хочет перейти в "Барселону", а вариант с возвращением в Англию его не интересует.

Ранее сообщалось, что мадридский "Реал" предложил 150 миллионов за Альвареса, но получил отказ от "Атлетико".

Статистика Хулиана Альвареса

В минувшем сезоне Альварес принял участие в 49 матчах во всех турнирах, где забил 20 голов и сделал девять результативных передач. Его контракт с "Атлетико" действует до лета 2030 года, а трансферная стоимость, по данным Transfermarkt, оценивается в 100 миллионов евро.

Альварес выступает за "Атлетико" с 2024 года. Также в его карьере были аргентинский "Ривер Плейт" и английский "Манчестер Сити". В составе сборной Аргентины нападающий выиграл чемпионат мира-2022.

Альварес решил уйти из "Атлетико": с ним связались Артета, Энрике и Деку



