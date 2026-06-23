"Атлетико" определился с новым покупателем на Альвареса вместо "Барселоны"

Руководство "Атлетико" определились с позицией по поводу будущего нападающего мадридского клуба Хулиана Альвареса. Как сообщает COPE, "матрасники" не намерены отпускать аргентинца в "Барселону" даже в случае поступления выгодного предложения.

"Атлетико" заблочил "Барселону"

По информации журналиста Маноло Ламы, в "Атлетико" приняли принципиальное решение не вести переговоры с каталонцами по трансферу форварда.

Отмечается, что мадридский клуб "из соображений чести" исключил продажу Альвареса в "Барселону".

Альварес уедет в АПЛ?

Вместо этого в качестве предпочтительного направления для возможной продажи рассматривается английская премьер-лига (АПЛ), а главным претендентом на игрока называют лондонский "Арсенал".

Источник отмечает, что стороны могут обсудить вариант крупной обменной сделки. В таком случае Альварес отправится в Англию, а "Атлетико" получит денежную компенсацию в размере от 40 до 60 миллионов евро и шведского нападающего "Арсенала" Виктора Дьёкереша. В Мадриде считают, что форвард "канониров" соответствует требованиям тренерского штаба и способен усилить линию атаки.

Позиция "Атлетико"

При этом возможное появление нового нападающего может привести к кадровым изменениям в составе команды. В частности, под вопросом может оказаться будущее норвежца Александра Сёрлота, которого не исключают из списка потенциальных кандидатов на продажу.

В "Атлетико" подчеркивают, что не собираются расставаться с Альваресом на невыгодных условиях. Если подходящего предложения не поступит, аргентинский форвард продолжит выступать за мадридский клуб.

Ранее сам Альварес объявил об уходе из "Атлетико", в мадридский клуб выдвинул ультиматум "Барселоне".





В минувшем сезоне Альварес принял участие в 49 матчах во всех турнирах, в которых отметился 20 голами и девятью результативными передачами. Его контракт с "Атлетико" рассчитан до лета 2030 года, а трансферная стоимость оценивается в 100 миллионов евро.

26-летний Альварес выступает за "Атлетико" с 2024 года. Также в его карьере были аргентинский "Ривер Плейт" и английский "Манчестер Сити". В составе сборной Аргентины нападающий выиграл чемпионат мира-2022.