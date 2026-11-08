"Атлетико" объявил решение по Альваресу перед матчем с "Барселоной"

Мадридский "Атлетико" объявил заявку на домашний матч в рамках 12-го тура чемпионата Испании против каталонской "Барселоны", передают Vesti.kz.

Альварес поможет "Атлетико", Ромеро - исключён

В состав Диего Симеоне вошли 24 игрока, в том числе форвард сборной Аргентины Хулиан Альварес, которого летом связывали с переходом в стан "сине-гранатовых". Тогда "Барселона" открыто заявляла о желании приобрести игрока, а сам Альварес о стремлении покинуть клуб. В итоге "матрасники" заняли жёсткую позицию, и нападающий остался в клубе.

Отметим, что его соотечественник новоиспечённый капитан сборной Аргентины Кристиан Ромеро исключён из заявки из-за травмы и не сможет помочь команде в этой встрече.

Заявка "Атлетико" на матч с "Барселоной"1. Хуан Муссо2. Обед Варгас3. Мендоса4. Джонни5. Коке6. Канг Ин7. Барриос8. Сёрлот9. Алекс Б.10. Лукман11. Облак12. М. Льоренте13. Дж. Дэвид14. Арнау Ортис15. Ханцко16. Марк Пубиль17. Х. Альварес18. Джулиано19. Гримальдо20. Хюльманд21. Ле Норман22. Эскивель23. Ромео24. Домингес25. Д. МартинесГде и когда пройдёт матч

Матч между "Атлетико" и "Барселоной" состоится в ночь на 9 ноября на стадионе "Метрополитано" в Мадриде (Испания). Стартовый свисток прозвучит в 01:00 по казахстанскому времени.

"Сине-гранатовые" с 30 очками лидируют в таблице. Подопечные Симеоне отстают на два балла и располагаются на третьей строчке.

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