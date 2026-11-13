"Атлетико" нашёл замену Альваресу за 80 миллионов евро

Мадридский "Атлетико" определился с нападающим в качестве потенциальной замены аргентинскому форварду команды Хулиану Альваресу, передают Vesti.kz.

Кем "Атлетико" хочет заменить Альвареса

По информации Fichajes, "матрасники" следят за 22-летним нападающим "Брюгге" Николо Тресольди. Однако потенциальный трансфер форварда может обойтись испанскому клубу в крупную сумму.

Отмечается, что с лета ценник на футболиста заметно вырос. Если в прошлое трансферное окно бельгийцы были готовы рассматривать предложения в районе 40-50 миллионов евро, то теперь в "Брюгге" оценивают форварда в 80 миллионов.

Конкуренты не спят

По данным источника, пока "Атлетико" не вступал в переговоры по трансферу нападающего "Брюгге".

А вот каталонская "Барселона" и лондонский "Арсенал" уже контактировали с Тресольди.

Статистика Тресольди

В нынешнем сезоне 22-летний немец итальянского происхождения забил 14 мячей в 17 матчах во всех турнирах.

За прошлый сезон форвард "Брюгге" провёл 58 матчей, забив 23 гола и сделав 9 ассистов. Портал Transfermarkt оценивает Тресольди в 25 миллионов евро.

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