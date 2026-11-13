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"Атлетико" нашёл замену Альваресу за 80 миллионов евро

Хулиан Альварес в "Атлетико". Фото: ©depositphotos.com/Musiu0

Мадридский "Атлетико" определился с нападающим в качестве потенциальной замены аргентинскому форварду команды Хулиану Альваресу, передают Vesti.kz.

Кем "Атлетико" хочет заменить Альвареса

По информации Fichajes, "матрасники" следят за 22-летним нападающим "Брюгге" Николо Тресольди. Однако потенциальный трансфер форварда может обойтись испанскому клубу в крупную сумму.

Отмечается, что с лета ценник на футболиста заметно вырос. Если в прошлое трансферное окно бельгийцы были готовы рассматривать предложения в районе 40-50 миллионов евро, то теперь в "Брюгге" оценивают форварда в 80 миллионов.

Конкуренты не спят

По данным источника, пока "Атлетико" не вступал в переговоры по трансферу нападающего "Брюгге".

А вот каталонская "Барселона" и лондонский "Арсенал" уже контактировали с Тресольди.

Статистика Тресольди

В нынешнем сезоне 22-летний немец итальянского происхождения забил 14 мячей в 17 матчах во всех турнирах.

За прошлый сезон форвард "Брюгге" провёл 58 матчей, забив 23 гола и сделав 9 ассистов. Портал Transfermarkt оценивает Тресольди в 25 миллионов евро.

"Атлетико" составил список из восьми форвардов на замену Альваресу


Турнирная таблица "Чемпионат Испании 2026/27"

Участник И В Н П М О
1 Барселона 12 11 0 1 48-13 33
2 Реал М 12 10 0 2 31-10 30
3 Атлетико М 12 9 1 2 23-10 28
4 Бетис 12 8 2 2 20-15 26
5 Реал Сосьедад 12 7 1 4 21-20 22
6 Севилья 12 5 3 4 17-19 18
7 Атлетик 11 4 4 3 15-11 16
8 Депортиво 12 3 6 3 15-14 15
9 Вильярреал 12 4 3 5 17-15 15
10 Расинг 12 4 2 6 17-30 14
11 Сельта 12 2 7 3 10-10 13
12 Алавес 12 3 4 5 15-17 13
13 Райо Вальекано 11 3 3 5 15-21 12
14 Осасуна 12 3 3 6 12-23 12
15 Эспаньол 12 3 3 6 13-14 12
16 Хетафе 12 3 3 6 8-18 12
17 Леванте 12 2 5 5 16-21 11
18 Эльче 12 2 4 6 14-20 10
19 Валенсия 12 2 3 7 8-20 9
20 Малага 12 0 5 7 9-23 5

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