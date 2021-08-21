Ароян сыграл второй матч в Ла Лиге после ухода из "Астаны". Его клуб упустил победу

"Кадис", за который выступает экс-футболист "Астаны" Вараздат Ароян, сыграл вничью с "Бетисом" во втором туре чемпионата Испании по футболу, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча прошла в Севилье на стадионе "Бенито Вильямарин" и завершилась со счетом 1:1. Первыми успеха добились гости - на 11-й минуте Альваро Негредо реализовал пенальти. На это хозяева ответили точным ударом Хуанми на 22-й.

Таким образом, обе команды во втором туре подряд играют вничью и с двумя очками соседствуют в турнирной таблице. "Кадис" расположился на шестом месте из 20, а "Бетис" - на седьмом.

Ароян вышел в стартовом составе и отыграл полный матч. В своем первом матче за новый клуб он также появился на поле с первой минуты, но был заменен на 81-й.

28-летний Ароян присоединился к "Астане" зимой, а в мае стало известно, что он продолжит карьеру в Испании.

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