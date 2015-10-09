Арбелоа обратился к фанатам "Реала" перед мадридским дерби

Главный тренер "Реала" Альваро Арбелоа призвал болельщиков активно поддержать команду в предстоящем дерби против "Райо Вальекано", сообщают Vesti.kz.

"Чего ожидаю от "Бернабеу"? Чтобы стадион был с командой, как и в прошлом домашнем матче. Я всегда прошу у болельщиков поддержки, потому что с фанатами мы сильнее.

Наша цель – выиграть и продолжить борьбу за титул Ла Лиги. Если мы хотим оставаться в гонке, нужно набирать очки. В матче с "Монако" мы с фанатами были едины: так побеждать проще", - сказал Арбелоа на пресс-конференции.