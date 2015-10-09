Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
1XBET - ставки на спорт |

Реклама

Испания
Сегодня 19:47
 

Арбелоа обратился к фанатам "Реала" перед мадридским дерби

  Комментарии

Поделиться
Арбелоа обратился к фанатам "Реала" перед мадридским дерби ©Depositphotos.com/Musiu0

Главный тренер "Реала" Альваро Арбелоа призвал болельщиков активно поддержать команду в предстоящем дерби против "Райо Вальекано", сообщают Vesti.kz.

Поделиться

Главный тренер "Реала" Альваро Арбелоа призвал болельщиков активно поддержать команду в предстоящем дерби против "Райо Вальекано", сообщают Vesti.kz.

"Чего ожидаю от "Бернабеу"? Чтобы стадион был с командой, как и в прошлом домашнем матче. Я всегда прошу у болельщиков поддержки, потому что с фанатами мы сильнее.

Наша цель – выиграть и продолжить борьбу за титул Ла Лиги. Если мы хотим оставаться в гонке, нужно набирать очки. В матче с "Монако" мы с фанатами были едины: так побеждать проще", - сказал Арбелоа на пресс-конференции.

Матч Ла Лиги между "Реалом" и "Райо Вальекано" состоится 1 февраля и начнётся в 18:00 по казахстанскому времени.


Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!

Турнирная таблица "Чемпионат Испании 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Барселона 21 17 1 3 57-22 52
2 Реал М 21 16 3 2 45-17 51
3 Атлетико М 21 13 5 3 38-17 44
4 Вильярреал 20 13 2 5 37-21 41
5 Эспаньол 22 10 4 8 26-27 34
6 Бетис 21 8 8 5 34-27 32
7 Сельта 21 8 8 5 29-23 32
8 Реал Сосьедад 21 7 6 8 29-29 27
9 Жирона 22 6 7 9 21-36 25
10 Осасуна 21 7 4 10 24-25 25
11 Алавес 22 7 4 11 20-27 25
12 Севилья 21 7 3 11 28-33 24
13 Атлетик 21 7 3 11 20-30 24
14 Эльче 21 5 9 7 29-29 24
15 Валенсия 21 5 8 8 22-33 23
16 Хетафе 21 6 4 11 16-27 22
17 Райо Вальекано 21 5 7 9 17-28 22
18 Мальорка 21 5 6 10 24-33 21
19 Леванте 20 4 5 11 24-34 17
20 Реал Овьедо 22 3 7 12 12-34 16

Перейти на страницу турнирной таблицы →

Чемпионат Испании 2025/26   •   Испания, Мадрид   •   Регулярный чемпионат, мужчины
1 февраля 18:00   •   не начат
Реал М
Реал М
(Мадрид)
- : -
Райо Вальекано
Райо Вальекано
(Мадрид)
Кто победит в основное время?
Реал М
Ничья
Райо Вальекано
Проголосовало 18 человек

Реклама

Живи спортом!