Английский "Брентфорд" планирует опередить "Барселону" в борьбе за 17-летнего центрального защитника "Жироны" Холмса Жуниора, передают Vesti.kz со ссылкой на.

Предложение "Брентфорда" и планы "Барселоны"

Как сообщает Fichajes.net со ссылкой на SPORT, занимающий шестое место в АПЛ "Брентфорд" готовит предложение в размере около восьми миллионов евро, чтобы оформить трансфер в январе. Эта сумма станет стартовой для переговоров с владельцем "Жироны" - холдингом City Football Group.

"Барселона" следит за защитником несколько месяцев и ценит его за умение сыграть как на обоих флангах центра обороны, так и в опорной зоне. Однако спортивный директор "сине-гранатовых" Деку готов отложить трансфер до лета.





Позиция "Жироны" и статистика игрока

"Жирона" не намерена отпускать футболиста посреди сезона. Кроме того, клуб уже продлил контракт с игроком до 2029 года.

В текущем сезоне испанец с колумбийскими корнями, прошедший через академии "Реуса", "Эспаньола", "Реала" и "Химнастика", провел десять матчей в стартовом составе "Жироны" и забил один гол. Сейчас он также выступает на чемпионате мира U-17 как капитан и основной защитник сборной Испании.