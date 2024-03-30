Анчелотти высказался о трансфере Мбаппе в "Реал"

Новости спорта Футбол Испания
Сегодня 17:53
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Главный тренер "Реала" Карло Анчелотти высказался о возможном переходе Килиана Мбаппе в испанский клуб, сообщают Vesti.kz. Итальянский специалист ответил на вопрос, о том, понимает ли он, что болельщики "сливочных" находятся в томительном ожидании от новостей о потенциальном трансфере форварда ПСЖ.

"Я думаю, что болельщики в восторге от "Реала", независимо от игроков в команде. Считаю, что поклонники в восторге от одной футболки «Реала", - приводит слова Анчелотти Sport.es.

Ранее сообщалось, что 25-летний Килиан Мбаппе согласовал пятилетний контракт "Реалом". Соглашение вступит в силу 1 июля 2024 года.

25-летний Мбаппе выступает за ПСЖ с 2017 года. В нынешнем сезоне нападающий в 37 матчах во всех турнирах забил 38 голов и отдал восемь результативных передач.

Контракт Килиана с ПСЖ действует до конца июня этого года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным Transfermarkt, составляет 180 миллионов евро.

Метки:
Мбаппе Килиан Реал Мадрид ПСЖ Футбольные трансферы Анчелотти Карло

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