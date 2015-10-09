Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
1XBET - ставки на спорт |

Реклама

Испания
Сегодня 10:20
 

Алонсо запросил у "Реала" новые трансферы: в клубе дали ответ

  Комментарии

Поделиться
Алонсо запросил у "Реала" новые трансферы: в клубе дали ответ Хаби Алонсо. Фото: ФК "Реал"©

Руководство мадридского "Реала" приняло решение воздержаться от зимних трансферов, несмотря на желание главного тренера Хаби Алонсо укрепить состав команды, сообщают Vesti.kz.

Поделиться

Руководство мадридского "Реала" приняло решение воздержаться от зимних трансферов, несмотря на желание главного тренера Хаби Алонсо укрепить состав команды, сообщают Vesti.kz.

По информации ESPN, наставник "сливочных" хотел видеть в команде нескольких новичков в январе. В частности, Алонсо хотел заполучить нового полузащитника, чтобы усилить ротацию и конкуренцию в центре поля, однако в клубе ответили ему отказом.

Боссы "Реала" понимают, что некоторые позиции нуждаются в усилении, но не собираются идти против собственной стратегии отказа от зимних подписаний без крайней необходимости. Летом клуб потратил на трансферы 167,5 миллиона евро.


"Реал" занимает второе место в турнирной таблице Ла Лиги после 18 туров с 42 набранными очками, на четыре балла отставая от лидирующей "Барселоны".

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!

Турнирная таблица "Чемпионат Испании 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Барселона 18 15 1 2 51-20 46
2 Реал М 18 13 3 2 36-16 42
3 Атлетико М 18 11 4 3 33-16 37
4 Вильярреал 16 11 2 3 31-15 35
5 Эспаньол 17 10 3 4 22-17 33
6 Бетис 17 7 7 3 29-19 28
7 Сельта 17 5 8 4 20-19 23
8 Атлетик 18 7 2 9 16-24 23
9 Эльче 17 5 7 5 23-20 22
10 Хетафе 17 6 2 9 13-22 20
11 Севилья 17 6 2 9 24-26 20
12 Осасуна 17 5 3 9 17-20 18
13 Мальорка 17 4 6 7 19-24 18
14 Райо Вальекано 17 4 6 7 13-20 18
15 Алавес 17 5 3 9 14-20 18
16 Реал Сосьедад 17 4 5 8 21-25 17
17 Валенсия 17 3 7 7 16-26 16
18 Жирона 17 3 6 8 15-33 15
19 Реал Овьедо 17 2 5 10 7-26 11
20 Леванте 16 2 4 10 17-29 10

Перейти на страницу турнирной таблицы →

Чемпионат Англии 2025/26   •   Англия, Бернли   •   Регулярный чемпионат, мужчины
31 декабря 00:30   •   не начат
Бернли
Бернли
(Бернли)
- : -
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл Юнайтед
(Ньюкасл-апон-Тайн)
Кто победит в основное время?
Бернли
Ничья
Ньюкасл Юнайтед
Проголосовало 1 человек

Реклама

Живи спортом!