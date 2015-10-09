Алонсо запросил у "Реала" новые трансферы: в клубе дали ответ

Руководство мадридского "Реала" приняло решение воздержаться от зимних трансферов, несмотря на желание главного тренера Хаби Алонсо укрепить состав команды, сообщают Vesti.kz.

По информации ESPN, наставник "сливочных" хотел видеть в команде нескольких новичков в январе. В частности, Алонсо хотел заполучить нового полузащитника, чтобы усилить ротацию и конкуренцию в центре поля, однако в клубе ответили ему отказом.

Боссы "Реала" понимают, что некоторые позиции нуждаются в усилении, но не собираются идти против собственной стратегии отказа от зимних подписаний без крайней необходимости. Летом клуб потратил на трансферы 167,5 миллиона евро.

"Реал" занимает второе место в турнирной таблице Ла Лиги после 18 туров с 42 набранными очками, на четыре балла отставая от лидирующей "Барселоны".

