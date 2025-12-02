Переход бразильского форварда мадридского "Реала" Эндрика Фелипе в "Лион", который должен состояться уже в январе, оказался под угрозой срыва, передают Vesti.kz.

Хотя аренда фактически согласована, в руководстве "сливочынх" предусмотрели условие, которое может заблокировать трансфер в последний момент.

Как сообщает Defensa Central, мадридцы опасаются, что в январе кто-то из нападающих – Килиан Мбаппе, Винисиус Жуниор, Родриго Гоэс или Гонсало Гарсия – может получить травму. Если срок восстановления превысит четыре недели, "Реал" немедленно отменит аренду Эндрика.

А все потому что клуб не готов отпускать игрока, который может понадобиться для ротации.

Несмотря на это, в Мадриде считают, что переход в "Лион" – лучший вариант для молодого форварда. Французский клуб готов предоставить ему стабильную игровую практику, в отличие от новоиспечённого тренера "сливочных" Хаби Алонсо. Сам Эндрик рассчитывает через регулярные матчи повысить свои шансы попасть в состав сборной Бразилии на чемпионат мира 2026 года.

Тем не менее судьба сделки остается зависимой от ситуации в атаке "Реала". Теперь любая серьезная травма в январе может поставить крест на аренде.

Анчелотти принял решение по Неймару в сборной Бразилии: это после конфликта

Напомним, что в "Реале" нарастает новое напряжение. А все потому что Перес увидел признаки внутреннего сопротивления игроками Алонсо.