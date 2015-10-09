Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Испания
Сегодня 17:00
 

Алонсо узнал о попытках уволить его из "Реала" и перестал общаться с игроком

Отношения между Федерико Вальверде и главным тренером "Реала" Хаби Алонсо переживают серьёзный кризис, передают Vesti.kz.

По данным Don Balon, связь между игроком и наставником полностью испорчена: Алонсо перестал общаться с уругвайцем после того, как узнал о его попытках создать давление на руководство, чтобы форсировать уход тренера.

Причина конфликта

Трения начались после того, как Алонсо переместил Вальверде с позиции центрального полузащитника на правый фланг. Игрок принимает решение профессионально, но не чувствует себя на этой позиции своим. С тех пор, отмечаетcя, что Вальверде потерял мотивацию, снизил интенсивность и перестал показывать прежнюю самоотдачу.


Напряжение растёт

Тренер неоднократно упрекал полузащитника за недостаток активности, что приводило к ссорам на тренировках. Алонсо наблюдает за дистанцированным поведением Вальверде и снижением его вовлечённости.

Реакция Алонсо и будущее конфликта

Хаби Алонсо ужесточил позицию, показывая, что дисциплина важнее имени. В раздевалке внимательно следят за развитием конфликта, который стал одним из самых серьёзных в сезоне. С приближением зимнего трансферного окна ситуация может ещё больше осложниться.

