Хаби Алонсо продолжает внедрять свои тактические наработки в мадридском "Реале". На сей раз его решение коснулось линии нападения, передают Vesti.kz.

Новоиспеченный тренер сразу обозначил свои приоритеты: в его системе не будет разделения на тех, кто атакует, и тех, кто обороняется. Даже главные звезды команды — француз Килиан Мбаппе и бразилец Винисиус Жуниор — должны будут полноценно участвовать в игре без мяча.

По информации Madrid Xtra, Алонсо четко дал понять, что отныне оборонительные действия — это обязанность всей команды, включая нападающих. И если раньше Винисиус и особенно Мбаппе нередко оставались вне эпизодов при потере мяча, теперь такой подход больше не допустим.

Алонсо придерживается философии коллективного прессинга и компактности, при которой даже форварды обязаны оказывать давление, перекрывать зоны и участвовать в отборе. Он считает, что именно с этого начинается стабильность и баланс на поле.

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