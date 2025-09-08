С приходом Хаби Алонсо в мадридского "Реал" многое изменилось — особенно для Рауля Асенсио, передают Vesti.kz.

Ещё в прошлом сезоне при Карло Анчелотти испанский футболист выходил в основе "сливочных" и считался надёжным защитником, но всё рухнуло после провального клубного чемпионата мира. Несколько грубых ошибок в важных матчах стоили ему доверия, и с тех пор тренер перестал рассматривать его как лидера обороны.

Сегодня Асенсио фактически оказался на обочине. В иерархии центральных защитников он стоит лишь пятым — после Эдера Милитао, Антонио Рюдигера, Давида Алабы и новичка Дина Хёйсена. Для игрока, который недавно был "первым выбором", это настоящее падение.

Алонсо, по данным Don Balon, уже дал понять руководству "Реала": на Асенсио он больше не рассчитывает и хотел бы освободить место в составе под другого защитника. Летом у игрока были предложения, но он остался, рассчитывая переломить ситуацию.

Однако если ничего не изменится в ближайшие месяцы, зимний трансферный рынок может стать для него последним шансом спасти карьеру за пределами "Бернабеу".

Напомним, прошлой зимой Асенсио пошёл на открытый конфликт с руководством "Реала".

Он отказался продлевать контракт, хотя только недавно закрепился в первой команде мадридцев. Игрок был недоволен и своей ролью в составе, и условиями нового соглашения.