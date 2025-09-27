Главный тренер "Реала" Хаби Алонсо прокомментировал исход матча седьмого тура Ла Лиги против "Атлетико", сообщают Vesti.kz.
Встреча завершилась разгромной победой "Атлетико" со счетом 5:2.
"Плохой матч, мы не показали ни хорошей коллективной игры, ни хорошего прессинга. Мы были не на том уровне, на котором должны быть.
Мы находимся в фазе строительства команды, сегодня мы потерпели первое поражение, и мы должны сделать выводы из того, что произошло.
Но никаких оправданий быть не может, мы разочарованы, это дерби и заслуженное поражение. Мы не были в игре, нам не хватило скорости, и поражение причиняет нам боль.
Может, это станет уроком на будущее, но мы не лучшим образом шли в единоборства, не отдавали передачи в свободные зоны, у нас был слишком пораженческий настрой, игра не складывалась. Плохая игра в целом, заслуженное поражение", – сказал главный тренер "Реала".
Таким образом, лидирующий в Ла Лиге "Реал" потерпел первое поражение в сезоне. У "сливочных" 18 очков. У "Атлетико" 12 баллов и седьмая строчка.
Отметим, что "Реал" после матча с "Атлетико" отправится в Казахстан на матч общего этапа Лиги чемпионов против "Кайрата". Игра второго тура пройдет 30 сентября в Алматы.