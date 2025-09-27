Главный тренер "Реала" Хаби Алонсо прокомментировал исход матча седьмого тура Ла Лиги против "Атлетико", сообщают Vesti.kz.

Встреча завершилась разгромной победой "Атлетико" со счетом 5:2.

"Плохой матч, мы не показали ни хорошей коллективной игры, ни хорошего прессинга. Мы были не на том уровне, на котором должны быть.

Мы находимся в фазе строительства команды, сегодня мы потерпели первое поражение, и мы должны сделать выводы из того, что произошло.

Но никаких оправданий быть не может, мы разочарованы, это дерби и заслуженное поражение. Мы не были в игре, нам не хватило скорости, и поражение причиняет нам боль.

Может, это станет уроком на будущее, но мы не лучшим образом шли в единоборства, не отдавали передачи в свободные зоны, у нас был слишком пораженческий настрой, игра не складывалась. Плохая игра в целом, заслуженное поражение", – сказал главный тренер "Реала".