Марокканский полузащитник Браим Диас оказался на грани ухода из мадридского "Реала" после серии замечаний от главного тренера команды Хаби Алонсо, передают Vesti.kz.

Алонсо недоволен поведением марокканца

Как сообщает Don Balon, 25-летний хавбек снизил интенсивность на тренировках, недовольный малым количеством игрового времени. Баскский специалист уже дважды лично сделал ему замечание. Если ситуация не изменится, наставник пообещал - третьего раза не будет: клуб начнет искать игроку новое место.

По информации источника, Браим не проявляет нужного рвения на тренировках, избегает борьбы и утратил концентрацию. Особенно это стало заметно во время подготовки к клубному чемпионату мира, где у "Реала" в ближайшие дни матч против дортмундской "Боруссии".

Конкуренция усилилась - Браим сдался

После смены схемы на 3-5-2 конкуренция в атакующей линии возросла. Положение Диаса осложнилось - он стал получать минимум минут, а теперь рискует и вовсе покинуть команду. Ситуация усугубляется грядущим приходом аргентинского таланта Франко Мастантуоно, а также возможным возвращением Родриго Гоэса после турне в США.

Алонсо ясно дал понять: при отсутствии прогресса Диас не соответствует философии клуба.





Будущее Диаса под вопросом

После жесткой беседы с тренером Браим якобы пообещал изменить подход и использовать каждую тренировку как шанс. Однако пока его роль в команде остается минимальной - в ближайших матчах он вряд ли выйдет в старте, а может и вовсе не появиться на поле.

Браим также рассматривает вариант ухода. Стороны пока не договорились о продлении контракта, и игрок не исключает переход. У него уже есть опыт игры в АПЛ ("Манчестер Сити") и Серии А ("Милан"), но он также открыт к переезду в Бундеслигу или другую команду Ла Лиги.

Группа игроков "Реала" выступила против Хаби Алонсо: названы имена