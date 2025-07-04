Марокканский полузащитник Браим Диас оказался на грани ухода из мадридского "Реала" после серии замечаний от главного тренера команды Хаби Алонсо, передают Vesti.kz.Алонсо недоволен поведением марокканца
Как сообщает Don Balon, 25-летний хавбек снизил интенсивность на тренировках, недовольный малым количеством игрового времени. Баскский специалист уже дважды лично сделал ему замечание. Если ситуация не изменится, наставник пообещал - третьего раза не будет: клуб начнет искать игроку новое место.
По информации источника, Браим не проявляет нужного рвения на тренировках, избегает борьбы и утратил концентрацию. Особенно это стало заметно во время подготовки к клубному чемпионату мира, где у "Реала" в ближайшие дни матч против дортмундской "Боруссии".Конкуренция усилилась - Браим сдался
После смены схемы на 3-5-2 конкуренция в атакующей линии возросла. Положение Диаса осложнилось - он стал получать минимум минут, а теперь рискует и вовсе покинуть команду. Ситуация усугубляется грядущим приходом аргентинского таланта Франко Мастантуоно, а также возможным возвращением Родриго Гоэса после турне в США.
Алонсо ясно дал понять: при отсутствии прогресса Диас не соответствует философии клуба.
Будущее Диаса под вопросом
После жесткой беседы с тренером Браим якобы пообещал изменить подход и использовать каждую тренировку как шанс. Однако пока его роль в команде остается минимальной - в ближайших матчах он вряд ли выйдет в старте, а может и вовсе не появиться на поле.
Браим также рассматривает вариант ухода. Стороны пока не договорились о продлении контракта, и игрок не исключает переход. У него уже есть опыт игры в АПЛ ("Манчестер Сити") и Серии А ("Милан"), но он также открыт к переезду в Бундеслигу или другую команду Ла Лиги.
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