Агуэро хочет возобновить карьеру и уже отказал одному клубу

Бывший форвард сборной Аргентины по футболу Серхио Агуэро может возобновить карьеру, сообщает корреспондент Vesti.kz.

И, судя по всему, он хочет играть в Европе.

"ФИФА относится ко мне уже как к легенде, но вчера я думал о том, что мог бы вновь выйти на поле. Врачи сказали мне воздержаться от футбола в течение шести месяцев, но я уже хочу тренироваться. Мне звонили из "Интер Майами", я отказался", - приводит слова аргентинца Calciomercato со ссылкой на TyC Sports.

Напомним, 30 октября 2021 года футболист не смог доиграть матч за "Барселону" с "Алавесом". Врачи диагностировали у него проблемы с сердцем, а в декабре он официально объявил о завершении карьеры.

33-летний Агуэро также играл за "Манчестер Сити", "Атлетико" (Мадрид) и "Индепендьенте". В национальную команду привлекался в период 2006-2021 годов.