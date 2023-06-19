Как сообщает пресс-служба "Барселоны", клуб достиг соглашения о переходе защитника загребской "Кустошии" Микаила Файе, передает корреспондент Vesti.kz.

Контракт с 18-летним сенегальцем рассчитан до 2027 года. Он присоединится к резервной команде "Барселона Атлетик". Согласно условиям сделки, сумма отступных для футболиста составляет 400 миллионов евро. Файе уже прошел медицинское обследование и примерил форму клуба.

Ранее сообщалось, что "Челси" и дортмундская "Боруссия" также проявляли активный интерес к новичку "сине-гранатовых".

В сезоне 2022/23 Файе провел 13 матчей во второй по силе хорватской лиге, в которых забил один гол.