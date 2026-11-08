Полузащитник мадридского "Реала" Арда Гюлер отметился необычным достижением: турок довёл до 13 количество голевых передач на французского форварда Килиана Мбаппе и повторил результат бразильского вингера Винисиуса Жуниора, передают Vesti.kz.

Гюлер сравнялся с Винисиусом

Как сообщает Madrid Xtra, Гюлер теперь делит первое место с бразильцем по числу ассистов на французского форварда. Третью строчку в этом рейтинге занимает Джуд Беллингем, на счету которого девять голевых передач на Мбаппе.

Очередной ассист турок оформил в матче 12-го тура Ла Лиги против "Валенсии", завершившемся победой "Реала" со счётом 3:0. Гюлер сначала сам открыл счёт на 36-й минуте, а на 75-й помог отличиться Мбаппе, который установил окончательный результат.

Статистика Гюлера в "Реале"

Гюлер выступает за мадридский клуб с лета 2023 года. Мбаппе присоединился к команде годом позже, а Винисиус защищает цвета "Реала" с 2018 года.

В текущем сезоне турецкий полузащитник провёл 14 матчей во всех турнирах, забил четыре гола и отдал семь результативных передач.