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21-летний талант повторил рекорд Винисиуса в "Реале"

Арда Гюлер в составе "Реала". Фото: ©Depositphotos/mrogowski_photography

Полузащитник мадридского "Реала" Арда Гюлер отметился необычным достижением: турок довёл до 13 количество голевых передач на французского форварда Килиана Мбаппе и повторил результат бразильского вингера Винисиуса Жуниора, передают Vesti.kz.

Гюлер сравнялся с Винисиусом

Как сообщает Madrid Xtra, Гюлер теперь делит первое место с бразильцем по числу ассистов на французского форварда. Третью строчку в этом рейтинге занимает Джуд Беллингем, на счету которого девять голевых передач на Мбаппе.

Очередной ассист турок оформил в матче 12-го тура Ла Лиги против "Валенсии", завершившемся победой "Реала" со счётом 3:0. Гюлер сначала сам открыл счёт на 36-й минуте, а на 75-й помог отличиться Мбаппе, который установил окончательный результат.

Статистика Гюлера в "Реале"

Гюлер выступает за мадридский клуб с лета 2023 года. Мбаппе присоединился к команде годом позже, а Винисиус защищает цвета "Реала" с 2018 года.

В текущем сезоне турецкий полузащитник провёл 14 матчей во всех турнирах, забил четыре гола и отдал семь результативных передач.

Турнирная таблица "Чемпионат Испании 2026/27"

Участник И В Н П М О
1 Реал М 12 10 0 2 31-10 30
2 Барселона 11 10 0 1 46-12 30
3 Атлетико М 11 9 1 1 22-8 28
4 Бетис 11 7 2 2 18-15 23
5 Реал Сосьедад 11 6 1 4 20-20 19
6 Севилья 12 5 3 4 17-19 18
7 Атлетик 11 4 4 3 15-11 16
8 Депортиво 12 3 6 3 15-14 15
9 Расинг 12 4 2 6 17-30 14
10 Алавес 12 3 4 5 15-17 13
11 Райо Вальекано 10 3 3 4 15-20 12
12 Осасуна 12 3 3 6 12-23 12
13 Эспаньол 12 3 3 6 13-14 12
14 Хетафе 11 3 3 5 8-16 12
15 Сельта 11 2 6 3 10-10 12
16 Вильярреал 11 3 3 5 15-15 12
17 Леванте 11 2 4 5 16-21 10
18 Эльче 11 2 4 5 14-18 10
19 Валенсия 12 2 3 7 8-20 9
20 Малага 12 0 5 7 9-23 5

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