20-летний талант за миллиард определился между "Барселоной" и ПСЖ

Полузащитник "Барселоны" и сборной Испании Пабло Гави развеял слухи о возможном переходе во французский "Пари Сен-Жермен", подтвердив свою верность каталонскому клубу, передают Vesti.kz.

Несмотря на интерес со стороны французского гранда, футболист четко обозначил свою позицию, подчеркнув, что не собирается покидать коллектив "сине-гранатовых".

"Люди могут верить слухам, но этого не произойдет. Я спокоен. Моя мечта и цель - остаться в "Барсе" на всю карьеру. Это клуб всей моей жизни, и я сделаю все возможное, чтобы остаться здесь", - цитирует слова Гави инсайдер Фабрицио Романо.

Футболист также отметил, что не поддается внешнему давлению и полностью сосредоточен на работе в команде, несмотря на сложную ситуацию, сложившуюся в прошедшем сезоне. После назначения Ханси Флика на пост главного тренера, хавбек потерял стабильное место в стартовом составе, однако это не повлияло на его приверженность "блаугране".

В завершившемся сезоне 2024/25 Гави провел 42 матча за "Барсу", забил 3 мяча и отдал 3 результативные передачи. Несмотря на скромную статистику, его вклад в игру команды не ограничивается голами - он продолжает выполнять большой объем черновой работы и задает темп в центре поля.

Контракт Гави с "Барселоной" рассчитан до 2030 года и включает в себя внушительную клаусулу в размере 1 миллиарда евро.

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