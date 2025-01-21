Нападающий мадридского "Реала" Эндрик отметился уникальным достижением в матче 1/8 финала Кубка Испании по футболу против "Сельты", передают Vesti.kz.

В той игре 18-летний бразилец вышел на замену во втором тайме за 10 минут до завершения основного времени и овертайме при счете 2:2 перевернул ход игры. Сначала на 108-й минуте Эндрик вывел "королевский клуб" вперед, а спустя 10 минут он оформил дубль, который стал для него первым в составе "Реала".

Таким образом, Эндрик стал пятым игроком в истории "Реала" с дублем в дополнительное время.

Ранее подобное достижение в составе "сливочных" покорилось Сантьяго Бернабеу (1916 год), Сотеро Арангурену (1916 год), Сантильяне (1986 год) и Криштиану Роналду (2016 и 2017 годы).