18-летний новичок "Реала" уделал Мбаппе. Видео

Новости спорта Футбол Испания
Вчера 23:40
©ФК "Реал"

Мадридский "Реал" одержал крупную победу в матче второго тура чемпионата Испании против "Вальядолида", передает Vesti.kz.

У победителей голами отметились Фредерико Вальверде, Браим Диас и 18-летний новичок команды бразилец Эндрик. Последний вышел на замену на 86-ой минуте матча, сменив француза Киллиана Мбаппе.

Это первая победа команды Карло Анчелотти в чемпионате Испании в новом сезоне. Напомним, "Реал" стартовал в Ла Лиге неудачно, сыграв в гостях вничью с "Мальоркой" (1:1). 

Добавим, что Мбаппе и Эндрик пополнили состав "Реала" этим летом.

Метки:
Мбаппе Килиан Испания Реал Мадрид

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