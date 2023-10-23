17-летний дебютант "Барселоны" стал героем матча в Ла Лиге

"Барселона" одержала победу над "Атлетиком" в рамках десятого тура чемпионата Испании по футболу (Ла Лига), сообщают Vesti.kz.

Встреча, прошедшая в Барселоне на стадионе "Олимпийский имени Льюиса Компаниса", завершилась со счетом 1:0. Решающий гол на 80-й минуте забил 17-летний дебютант каталонского клуба Марк Гию, появившийся на поле вместо Фермина Лопеса на 79-й минуте (!).

Гию - воспитанник "Барселоны", привлекается к играм за сборную Испании (U-17).

После этого успеха "Барселона" с 24 очками занимает третье место в турнирной таблице, а "Атлетик" (17 очков) находится на шестой строчке.

В следующем туре, 28 октября, "Барселона" дома примет "Реал", а на следующий день "Атлетик" на своем поле сыграет с "Валенсией".

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