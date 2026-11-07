16-летний талант академии "Манчестер Юнайтед" Джей-Джей Габриэль обозначил свои предпочтения между двумя испанскими грандами и признался, что хотел бы однажды завоевать "Золотой мяч", сообщают Vesti.kz.

Юный полузащитник дал интервью испанскому изданию Marca. Во время беседы ему показали выпуск газеты с обложкой, на которой сообщалось о возможном переходе футболиста в мадридский "Реал". Габриэлю предложили выбрать между "сливочными" и "Барселоной", и его ответ оказался однозначным.

"Очевидно, "Реал", - заявил 16-летний англичанин.

Кроме того, молодой футболист рассказал о своей главной карьерной цели, не скрывая амбиций.

"Моя мечта - выиграть "Золотой мяч", - признался Габриэль.

При этом, по информации источника, "Манчестер Юнайтед" занял жёсткую позицию в вопросе отзыва заявки и регистрации игрока. Поэтому даже в случае перехода в мадридский клуб Габриэль не сможет сразу выступать за "Реал" в Юношеской лиге УЕФА.