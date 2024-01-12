16-летний талант "Барселоны" установил два рекорда и вошел в историю

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Сегодня 08:50
©fcbarcelona.com

16-летний вингер "Барселоны" Ламин Ямаль установил два рекорда в Суперкубке Испании, сообщают Vesti.kz.

Каталонцы в 1/2 финала турнира, который проходит в Саудовской Аравии обыграли "Осасуну" (2:0). Ямаль, вышедший на замену в этом матче, в возрасте 16 лет 182 дней стал самым молодым участником турнира.

Кроме того, он стал самым молодым автором гола турнира, забив второй мяч своей команды.

Отметим, что автором прежнего рекорда был нападающий Ансу Фати, также выступавший за "Барселону". Он сыграл в Суперкубке Испании в возрасте 17 лет 70 дней.

Добавим, что в финале турнира "Барселона" сыграет с "Реалом".

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Барселона

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