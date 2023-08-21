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Новости спорта Футбол Испания
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16-летний талант "Барселоны" установил рекорд Ла Лиги

16-летний талант "Барселоны" установил рекорд Ла Лиги
©twitter.com/FCBarcelona

Испанский футболист Ламин Ямал установил рекорд Ла Лиги, дебютировав в стартовом составе "Барселоны" в 16 лет и 38 дней в матче второго тура против "Кадиса" (2:0), сообщают Vesti.kz.

По информации Opta Sports, он стал самым молодым игроком в Ла Лиге в XXI веке, вышедшим в стартовом составе.

Ямал превзошел Фабриса Олингу, который в 2012 году вышел в старте "Малаги" в 16 лет и 112 дней.

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Ламин родился в испанском городе Матаро в семье марокканца и экваторогвинейки. Большую часть юности провел в Барселоне, после того как попал в академию одноименного клуба в 2014 году.

Выступал за молодежные сборные Испании до 15, 16, 17 и 19 лет.

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Метки:
Барселона Ла Лига

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