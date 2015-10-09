16-кратный чемпион решил подписать вингера "Реала"

Турецкий "Бешикташ" проявляет интерес к марроканскому вингеру мадридского "Реала" Браиму Диасу и рассматривает возможность его приобретения, передают Vesti.kz.

"Бешикташ" заинтересован в Диасе

По информации журналиста Эртана Сюзгюна, 16-кратный чемпион Турции хотел бы подписать 27-летнего марокканца.

Однако высокие финансовые требования "Реала" могут стать препятствием для заключения сделки.

Браим Диас Фото: Depositphotos/Musiu0

Статистика и контракт Диаса

В нынешнем сезоне Диас провёл девять матчей за мадридцев во всех турнирах и отметился тремя результативными передачами.

Действующее соглашение футболиста с "Реалом" рассчитано до ближайшего лета. По оценке Transfermarkt, его рыночная стоимость составляет 35 миллионов евро.

Моуринью одобрил трансфер звезды "Арсенала" в "Реал"

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!