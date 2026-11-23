Французский "Пари Сен-Жермен" намерен побороться за подписание форварда мадридского "Атлетико" и сборной Аргентины Хулиана Альвареса в зимнее трансферное окно, передают Vesti.kz.

ПСЖ готовит предложение по Альваресу

По информации The Touchline, 14-кратный чемпион Франции активизировал поиски усиления атаки после серьезных травм грузинского вингера Хвичи Кварацхелии и французского нападающего Дезире Дуэ. Одним из главных кандидатов на переход стал 26-летний аргентинец.

В ПСЖ рассчитывают, что договориться с самим футболистом не составит труда. Поэтому дальнейшее развитие ситуации будет зависеть от позиции руководства "Атлетико" и его готовности отпустить одного из лидеров команды.

Статистика Альвареса

В нынешнем сезоне форвард провел 12 матчей во всех турнирах, забил два мяча и отдал пять результативных передач. Transfermarkt оценивает рыночную стоимость аргентинца в 110 миллионов евро.

Минувшим летом Альвареса связывали с возможным переходом в "Барселону", однако мадридский клуб отказался от переговоров и заблокировал его уход.

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