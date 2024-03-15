Казахстан завоевал историческое золото в прыжках на лыжах с трамплина

Казахстанец Данил Васильев впервые стал победителем Кубка международной федерации лыжных видов спорта (FIS) в польском Закопане, передают Vesti.kz со ссылкой на Оlympic.kz.

Он выиграл золото в соревнованиях по прыжкам с большого трамплина (Large Hill HS 140), набрав 249,4 очка. Второе место у Мартина Хаманна (Германия) - 247,5. Тройку лучших замкнул Ульрих Волгенант (Австрия) - 246,5.

Эта победа стала первой для Казахстана на взрослых стартах Кубка FIS.

Еще один казахстанец Илья Мизерных, чемпион юношеской Олимпиады-2024, занял 15-е место.

Соревнования, в которых принимают участие 78 спортсменов из 13 стран, завершатся 15 марта.