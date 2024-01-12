Защитник "Манчестер Сити" Кайл Уокер был выгнан своей женой из их особняка, сообщают Vesti.kz со ссылкой на Daily Mail.

По информации источника футболист еще пять месяцев назад поссорился со своей супругой Энни Килнер. Позже пара несколько раз конфликтовала прилюдно после чего, Килнер приняла решение выселить футболиста из их особняка стоимостью более трех миллионов долларов.

Сейчас отмечается, что Уокер проживает в квартире в центре города. В текущем сезоне 33-летний защитник принял участие в 27 матчах во всех турнирах, сделав две результативные передачи. Контракт Уокера с "Манчестер Сити" рассчитан до 2026 года.