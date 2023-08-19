День рождения не в радость. Находящемуся в розыске Шуменову - 40 лет

Жизнь казахстанского боксера Бейбута Шуменова кардинально поменялась в июле этого года. Именно тогда известный спортсмен стал участником конфликтной ситуации, в которой избил мужчину с ребенком на руках в одном из торгово-развлекательных центров Астаны. Сейчас боксер находится в межгосударственном розыске, передают Vesti.kz.

Сегодня, 19 августа, Шуменову исполняется 40 лет. По неподтвержденным данным, боксер находится в США, где проживает вместе со своей семьей. Он успел вернуться в Штаты до того, как был объявлен в розыск.

Вряд ли сегодняшний юбилей Бейбут будет отмечать, и на то есть причины. Во-первых, "крутые" изменения в жизни не могут радовать ни его, ни его семью. Во-вторых, как правило, 40-летие многие не отмечают из-за примет.

В прошлом месяце министр культуры и спорта Республики Казахстан Асхат Оралов заявил, что Шуменов будет отвечать за свои поступки.