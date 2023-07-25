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Он будет отвечать за свои поступки - министр спорта о драке Шуменова

Он будет отвечать за свои поступки - министр спорта о драке Шуменова
©Vesti.kz, Турар Казангапов

Министр культуры и спорта Асхат Оралов высказался по поводу недавнего скандала в Астане с участием Бейбута Шуменова, передает Tengri Sport.

Бывший профи-боксер объявлен в межгосударственный розыск после конфликта в одном из торгово-развлекательных центров столицы, где он нанес удары мужчине, у которого на руках был малолетний ребенок. 

"По Шуменову скажу, сейчас занимаются правоохранительные органы. МВД уже дало комментарий, после официального заключения правоохранительных органов мы можем дополнительно комментировать. Но сейчас уже этот вопрос (находится - прим.ред.) в правовом поле, уже не один релиз выходил на эту тему.

Каждый человек, невзирая на свою профессию, вид деятельности, несет ответственность за свои слова и поступки, тем более в личной жизни. Поэтому в рамках правового поля он будет отвечать за свои поступки", - сказал министр, отвечая на вопросы журналистов в кулуарах правительства.

"Давайте после заключения, после окончания работы правоохранительных органов мы дополнительно дадим информацию. Правоохранительные органы проведут работу, будет решение суда соответствующее. После этого мы будем готовы дать комментарий. Сейчас мы не можем лезть.

Был инцидент, мы все его видели в социальных сетях, мы же тоже мониторим социальные сети. Еще раз скажу, сейчас этим занимаются правоохранительные органы, по завершении их работы будем готовы дать комментарий", - ответил Оралов.

"Есть профессиональный спорт, есть любительский, одним инцидентом про всех спортсменов говорить нельзя. Наши спортсмены-любители недавно на чемпионате мира показали хороший показатель. Бокс является олимпийским видом спорта. У нас очень хорошая школа казахстанского бокса. Это происходит не только со спортсменами. Человек, невзирая на то что он спортсмен, артист, врач, учитель, бизнесмен, инженер, за свои поступки и слова должен отвечать в правовом поле, перед законом все равны", - добавил министр.

Напомним, что Шуменов уже завершил спортивную карьеру. Последний бой он провел пять лет назад. На его счету 18 побед в профи, из них 12 нокаутом, и два поражения. 

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Метки:
Шуменов Бейбут Профессиональный бокс Массовая драка

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